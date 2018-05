Bijzonder divers Borgerswold tijdens open dag

Mogelijkheden zijn er legio, zoals het klimbos, waterskibaan Borgerswold Experience, de Spelerij, Manege Lipizza, de kinderboerderij, de Waterjuffer, het Koetshuis met strand, de volkstuinen, de ATB-route, boogschieten en nog meer.

Na twee jaar voorbereiding werd tijdens de open dag in Borgerswold ook de Spelerij door wethouder Henk Jan Schmaal officieel geopend. “Vorige week zijn we van start gegaan”, vertelt Bart Nijkamp van de Borgerswoldhoeve. “Het is een schot in de roos. Over de gehele dag zijn er veel bezoekertjes geweest met hun ouders. Voor de allerkleinsten was er - op dit gebied - ook nog niets of weinig in Borgerswold.”

Bij De Spelerij zijn veel speelmogelijkheden aanwezig. Er is onder andere plezier te beleven op de skelterbaan, speeltoestellen of spellen in het groot waaronder domino. Er kan geklommen worden in onder andere een piratenschip en de midgetgolfbanen zijn vervangen door de Pit Pat toestellen (biljartgolf) met 18 holes.

De secretaris van Tuinvereniging Veendam Chris Westerborg bakte samen met zijn vrouw Nies poffertjes en lekkere wafels met naar keuze aardbeien en abrikoos en een flinke dot slagroom. De kinderen genoten ervan. Het volkstuincomplex telt 108 tuinen. Zelf groenten verbouwen is helemaal in. De tuinvereniging telt honderd leden. Chris en Nies hebben hun tuin al bijna helemaal vol met diverse gewassen, waaronder hun favoriet: spekbonen.

Hessel Nieboer begeleidt het volkstuinproject met 38 schoolkinderen uit de groepen 6, 7 en 8. Iedere dinsdag heerlijk met de kinderen buiten zijn. De leerlingen zien hoe uit een zaadje groenten en fruit groeien. Bordjes geven aan welke soort groenten ze verbouwen.

Daarnaast is men voor de jeugd bezig met het opzetten van een imkerij, samen met een heuse imker. Leden van de tuinvereniging hebben alvast ook bloemen ingezaaid voor de bijtjes. Imker Willem Sanders was alvast met verschillende soorten heerlijke honing in de kraam aanwezig.

Door Henk Drenth.