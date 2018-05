Veertigste Vierdaagse voor Wildervank

De vierdaagse vindt dit jaar plaats van maandag 28 mei tot en met 31 mei. Door een sponsoring van COOP Wildervank, Stichting Steunfonds Wildervank en de Rabobank zullen de deelnemers en de vrijwilligers dit lustrumjaar in het zonnetje gezet worden.

Daarnaast is het daardoor mogelijk om een extra muziekkorps in te zetten. De intocht op donderdagavond wordt begeleid door een combinatie malletband uit Ten Boer en Schoonebeek, Voorwaarts uit Veendam, In corpore/Laif uit Wagenborgen en natuurlijk ontbreekt Zwarte Dorus ook niet tijdens de intocht.

Opgave is mogelijk op 23 mei tussen zeven en half acht ‘s avonds in de kantine van voetbalvereniging Wildervank of via de mail bij Lida Pol polletjelida@gmail.com. Voor meer informatie bij Lida Pol 0610957541 of Trijnie Hadders 06 23382531