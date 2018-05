Van eenjarig tot eeuwenoud bij Foltz in Meeden

Bezoekers kunnen genieten van prille, bloeiende eenjarigen, elfenbloemen en vaste planten, al dan niet in combinatie met verweerde, soms eeuwenoude ornamenten en brocante op zaterdag 19, zondag 20 en maandag 21 mei.

Oude tuinbanken, bistrosets, hekwerken en oude en nieuwe potterie geven het terras een aangename mediterrane sfeer. In die entourage komen de honderden eenjarigen, Dahlia’s en kruiden prachtig tot hun recht. Van de 'eeuwig' bloeiende blauwe Scaevola aemula tot de bijna zwarte, naar chocolade geurende Cosmos atrosanguineus. Van rode boerenkool tot helgele snijbiet.

En een wandeling door de bostuin toont een enorme collectie Epimediums (elfenbloemen) die nu volop in bloei staan.

Alle dagen wordt om twee uur een rondleiding gegeven door de bos- en Epimedium-tuin, de moerbedden en de diverse schaduwtuinen. Daarbij geeft Andries Bierling veel tips over hoe je je tuin een jaar lang aantrekkelijk kunt maken. Verspreid over het 4 hectare grote landgoed staan sculpturen opgesteld van Alinda Ottens, René de Boer en Moniek Westerman. Op het terras wordt koffie en home-made gebak geserveerd.

In samenwerking met Tuinfleur in Oostwold en Jan Wilde een Tuin in Westerlee heeft Tuingoed Foltz een ‘Elfenbloemen-route’ georganiseerd. De tuinen liggen op maximaal vijftien minuten rijen van elkaar en herbergen alle drie prachtige Epimedium-collecties, in goed Nederlands elfenbloemen. In een halve dag tijd krijg je een geweldige verschillende variëteiten te zien in voorjaarstuinen die nu op hun mooist zijn.

De Pinkster-Planten-Markt is alle dagen geopend van tien tot vijf uur ‘s middags.