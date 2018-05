Soul Vibrations geeft laatste Koopavondoptreden

In de zestiger jaren ontstond deze soul-stroming uit de gospelmuziek.Ray Charles, Sam Cook, Arita Franklin en Stevie Wonder maakten de soul bekend over de hele wereld. Later waren de Supremes met Diana Ross en Whitney Houston de grote vertolkers van deze prachtige muziek.

Soul Vibrations is een tienkoppige formatie met een vierstemmige zangsectie, blazers en een ritmesectie die uniek is in de vertolking van deze 60-70 jarige toppers.

Het bezoek is gratis.