Twee 25 jarige Odd Fellows jubilarissen gehuldigd

In het Odd Fellowhuis Veendam zijn Siebe Haan en Bennie Roelfs van de Adriaan Geerts Wildervanck Loge gehuldigd vanwege hun 25 jarig lidmaatschap. Zo’n zeventig mensen vanuit loges uit de omgeving hebben de handen van de beide jubilarissen geschut.

Siebe was in 1993 door zijn vrouw bij de loge gekomen. “Bij een feestje of Nieuwjaarsvisite bij de loge mag je als echtgenoot ook meekomen”, vertelt Siebe.

Bennie Roelfs heeft bijna 50 jaar de rijwielhandel aan het Beneden Oosterdiep gehad. Zijn zoons Ruud en Henk hebben het van vader overgenomen. “Een toenmalige schilder die bij ons aan het werk was, kwam als lid van de loge met een fantastische verhalen. Ik werd nieuwsgierig en ben ik er uiteindelijk ingerold. En zo kwam ik ook Siebe tegen, want we zijn er met z’n beiden bijgekomen.”