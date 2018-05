Rally levert duizend euro op voor goed doel

Deze gift kwam voort uit deelname van vader John en zijn twee zoons Rene en Peter die in februari 2018 aan een intensieve rally door Oost-Europa.

In een Mercedes-Benz Twin Spark stationwagen uit 1999 met een maximale dagwaarde van 500 euro in zes dagen over vaak zeer slechte wegen. De wintereditie van The Carbage Run over 2.500 kilometer werd feilloos uitgereden.

Het drietal dat gesponsord aan de start in München verscheen met nog vierhonderd barrels, hield na de rally een saldo van maar liefst duizend euro over. Rotary Veendam gaat het geld besteden tijdens Sterren Stralen eind dit jaar aan een goed doel.