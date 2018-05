Op vliegtuigstand leren fotograferen met je mobiel

,,We denken dat we vrij zijn, maar ondertussen worden we geleefd door e-mails en sociale media. Hoe pak je dat moment voor jezelf? En wat krijg je ervoor terug? Door even offline te gaan met aandacht voor het moment, midden in de rust van de natuur, schakel je even terug uit de vijfde versnelling. Wist je dat single tasken veel effectiever is dan multitasking?”, schetst de organisatie.

,,In de natuur ontvang je minder prikkels en kun je vertragen en ontspannen. Hierdoor krijg je ruimte om na te denken over de dingen die je belangrijk vindt. Beleef met al je zintuigen de ervaring en word deelnemer in plaats van toeschouwer.”

Ervaring met fotografie is in de workshop niet belangrijk, het gaat om de aandacht die je eraan geeft. Het enige wat je nodig hebt is je smartphone met camera. ,,Maar wel op de vliegtuigstand, hè!”

Na de ontvangst krijgen de deelnemers een korte uitleg over fotograferen met mobiele telefoon. Daarna duikt d groep de prachtige natuur in. Onderweg krijg je tips hoe je een mooie setting vertaalt naar een tweedimensionaal beeld.

Vervolgens krijg je uitleg over de nabewerking van foto's op de telefoon. ,,Maak een mooie nieuwe profielfoto van jezelf met de foto die je in de natuur hebt geschoten.”

De workshops zijn op woensdag 13 en 27 juni van 19.00 - 21.30 uur in De Heemtuin Muntendam. En zaterdag 7 juli - 10.00 - 12.30 uur eveneens in de Heemtuin Muntendam

De kosten bedragen € 25,- p.p. Kijk voor meer informatie over de workshop op www.hoevedder.nl of geef je op door een mailtje te sturen naar info@hoevedder.nl. Bij slecht weer gaat de workshop niet door of wordt in overleg verplaatst.