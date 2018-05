Dicht en zang bij Boekhandel Huizinga Veendam

Gedichten om mensen te bemoedigen en te troosten in moeilijke situaties.Dat is waarom Anne Lies Mossel - de Kievit uit Slochteren is begonnen met gedichten schrijven vooral voor de mensen dicht om haar heen.

„Toen ik steeds vaker hoorde van mensen:’ hier moet je meer mee doen’, besloot ik ze te delen. Ik ben er zuinig op, maar ik deel ze omdat ze gedeeld willen worden” aldus Anne Lies.

Haar gedichten gaan over het leven met alles wat daar bij hoort. Veel van haar gedichten hebben ook een christelijke inslag. Over hoop dat er, ondanks alle ellende en gebrokenheid, is.

Anne Lies komt bij Huizinga boeken & kado’s in Veendam 4 avonden voordragen en zingen uit eigen werk. Op elke avond komt er een nieuw thema aan bod: 24 mei’ Pinksteren, Storm of stilte?’, 7 Juni: Verdriet, kwijt of kwetsbaar?’’, 28 juni: Dankbaarheid, vreugde en vrede’, 19 juli: Vrijheid, mogen ontmoeten’.

De avonden beginnen om 19:00 uur met koffie/ thee/lekkers. Elke gast krijgt een ingelijst gedicht mee naar huis. Kosten zijn € 7,50 opgave/info via info@huizingaveendam.nl