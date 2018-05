Bewoner in ziekenhuis na woningbrand Wildervank

De brandweer moest even voor twaalf uur vannacht uitrukken voor een woningbrand in Wildervank.

Het betrof brand in een schuur aan de Raadhuisstraat in Wildervank die snel oversloeg naar de woning. Ook de traumahelikopter was uitgerukt en landde deze op een weiland aan de Dalweg. Een bewoner moest naar het ziekenhuis die flink veel rook had ingeademd.

Na twee uur buswerkzaamheden keerde de brandweer terug naar de kazerne. De woning liep forse schade op.