Amateurs stralen in theaterspektakel

‘Hotel Zigterman’ speelt in juni en juli in het Adriaan Tripbos in Sappemeer. De locatietheatervoorstelling wordt voorafgegaan door twee kortere stukken, ‘prologen’, die in dorpshuizen en cafés in heel Midden-Groningen worden uitgevoerd. Proloog 1, ‘De Veldhuizens’, gaat donderdag 10 mei in Hotel Faber in Hoogezand in première.

De 67- jarige Kitty van Zanten maakt haar opwachting in de tweede proloog, ‘De Kregels’ en het slotspektakel in het Adriaan Tripbos, waarvoor ze nog volop aan het repeteren is. „Ik speel al sinds mijn 9e amateurtoneel. „Toen ik 11 jaar geleden van Delft naar Meeden verhuisde kon ik mijn draai niet meteen vinden omdat alle stukken in het dialect zijn en ik absoluut geen Gronings spreek. Ze regisseerde 3 jaar toneelvereniging ‘Tussen Baide Meulens’ in Meeden.” „Ik kende Albert Secuur als regisseur van ‘Boven Wotter’ en ‘Hollands Hoop’ en het is altijd mijn droom geweest samen te spelen met professionals. Van mijn ouders mocht ik niet naar de toneelschool en dat is achteraf een goede zet geweest want ik heb nooit de druk gehad van het toneel te moeten leven, maar heb wel in prachtige producties gestaan.”

Isa Klok werd door haar oom Emil aangespoord zich aan te melden voor de audities voor ‘Hotel Zigterman’. Emil Klok maakt als zakelijk leider deel uit van de Hotel Zigterman-crew. „Sinds de eindmusical in groep 8 ben ik gek van theater”, zegt Isa. „Toen ik in de tweede klas van het H.N. Werkman College in Groningen zat, ben ik naar de Jeugdtheaterschool VRIJDAG in Groningen gegaan. Dat heb ik twee jaar gedaan”, zegt de havo 5-scholiere. „Ik dans ook al sinds mijn vierde. Eerst heel lang bij All Star Dansstudio in Sappemeer, toen drie jaar niet en nu al weer enige tijd bij Dance Center in Hoogezand.”

De locatietheatervoorstelling ‘Hotel Zigterman’ staat vooralsnog 6 keer geprogrammeerd: van donderdag 28 tot en met zaterdag 30 juni en van donderdag 5 tot en met zaterdag 7 juli.

Maar eerst staan de prologen geprogrammeerd. Van donderdag 10 tot en met zaterdag 12 mei en van donderdag 17 tot en met zaterdag 19 mei proloog 1: ‘De Veldhuizens’. Van donderdag 31 mei tot en met zaterdag 2 juni en van donderdag 7 tot en met zaterdag 9 juni volgt proloog 2: ‘De Kregels’. Het slotspektakel vindt plaats bij de vijver in het Adriaan Tripbos.

Kaarten voor de prologen kosten € 10 per stuk, een kaartje voor het theaterspektakel in de open lucht € 17,50. Een passe-partout voor alle drie de voorstellingen kost € 32,50. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.hotelzigterman.nl en bij https://www.kielzog.nl/