Vreemde vogels in de Heemtuin

Er is iets geks gebeurd in de Heemtuin te Muntendam, alle vogeltjes zijn verdwenen. Volgens Dorien de Dodo (de grote vreemde vogel van de Heemtuin) zijn de vogels ergens van geschrokken.

,,Op een avond hoorde we een gek geluid, boemm, boemm, boemm, en toen vlogen alle kleine vogeltjes weg. Ik ben ze nog steeds aan zoeken maar ik kan ze niet vinden, wie wil mij helpen?”

In het kader van de Nationale Vogelweek organiseert de Heemtuin in Muntendam op zaterdag 12 mei een “Vogel-zoek-dag”. Om 11:00 – 12:30 – 14:00 uur kunnen de kinderen, met hun ouders, starten in de Heemtuin om samen met Dorien de Dodo de verstopte vogeltjes terug te vinden. In de Heemtuin hebben verschillende vogeltjes zich verstopt omdat ze ergens bang van werden. Samen met de kinderen gaan we op zoek!

Dorien de Dodo zal vertellen wat er gebeurt is.