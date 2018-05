Verder na verlies en rouw

Hoe bouw je jezelf weer op na verlies van wezenlijke levensgebeurtenissen, zoals het verlies van een relatie, scheiding, gezondheid, zelfvertrouwen, verlies van een overleden dierbare of verlies van je baan?

Op 28 mei geven de auteurs Monique Goemans en Esther Esther Bohte-de Wilde uitleg over hun ervaringen en verlieservaringen van mensen om hen heen. Ze vertellen over verlies, rouw en methodes om vanaf hier verder te gaan, het leven weer op of vast te pakken. En dat het zelfs persoonlijke groei op kan leveren wanneer er acceptatie is voor datgene wat is en vanuit daar weer verder te leven.

De lezing wordt gegeven vanaf 19:30 in Balans Massage en Gezondheid aan het Boven Westerdiep in Veendam. De kosten zijn € 7,50 inclusief koffie en thee. Aanmelden voor de lezing kan bij Margit Ceska via margit@inbalans.nu of via contact@uitgeverijvoelsprietje.nl.