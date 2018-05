STAR organiseert Stukgoederendag

Met één druk op de knop bestellen…en vaak binnen 24 uur heb je de bestelling in huis. De pakketdiensten draaien overuren. Maar vroeger had je geen internet. Ook zag het vervoer van pakketten er heel anders uit.

Veel goederen gingen per spoor. Maar hoe ging dat nou? Museumspoorlijn STAR laat dat op donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) tijdens de ‘Stukgoederendag’.

In de eerste helft van de twintigste eeuw was het goederenvervoer per trein op z’n hoogtepunt. Op elk station was wel een goederenloods te vinden en vele bedrijven hadden een ‘spooraansluiting’. Rangeerlocomotieven verzorgden het vervoer van wagens naar bedrijven. En vandaar uit ging het per (vracht)auto naar de klanten. Een heel verschil met de pakketdiensten en het containervervoer van vandaag de dag.

Op Hemelvaartsdag gaat Museumspoorlijn STAR terug in de tijd. Tussen de stations Veendam, Stadskanaal en Musselkanaal worden vele pakketten vervoerd Op deze dag kunnen onze jonge reizigers een handje meehelpen. Help de conducteur en de rangeerder mee om de bagage en goederen in de trein te zetten. En uiteraard ook om het er weer uit te halen.

Hemelvaartsdag is al jaren Nationale Stoomtreindag. De meeste railmusea in Nederland zijn op deze dag open. Uiteraard rijdt de STAR op deze dag ook met de stoomtrein tussen Stadskanaal en Veendam. Op het emplacement in Stadskanaal komt daarnaast de ‘vuurloze’ stoomlocomotief in actie. Samen met dieselloc 162 en de Sik verzorgt deze locomotief de rangeerklussen met goederenwagens. De trein rijdt ook op deze dag tussen Stadskanaal en Musselkanaal. Daar rijdt op Hemelvaartsdag een historische diesellocomotief.