Zonovergoten Bloemetjesmarkt op 5 mei

Mensen hebben ook geen zin om met de regen in de tuin bezig te zijn. Nu het mooie weer goed los is moet het ook gebeuren.

Sievert Uneken kon moeilijk het aantal bezoekers inschatten, maar het moeten er duizenden zijn geweest. ,,Het was een topdag. Het weer werkte natuurlijk uitermate goed mee. Vanaf 9 uur kwamen de eerste bezoekers, en vanaf 10 uur was het al heel druk. En dat eigenlijk de hele dag door geweest. De handelaren zijn zeer tevreden”, liet Uneken weten. ,,Van de standhouders hoor ik ook dat klanten precies weten waar ze staan, en dat ze weer terug komen.”

De route was dit jaar anders van opzet. Vorig jaar was het Kerkplein er nog bij in, maar dat was vanwege het verkeer een lastige plek. Vandaar dat er een doorlopende route naar het Museumplein in opgenomen was. Dat is ook de looproute van de bezoekers. De markt oogde ook minder vol dan vorig jaar. Een van de handelaars was er na 43 jaar vanwege de leeftijd mee gestopt. Een andere standhouder heeft de opengevallen plek opgevuld door extra handel mee te nemen. Uneken: ,,Het publiek wil wel vaak een heel grote markt, maar het is veel belangrijker om een aantal goede standhouders te hebben die ook goed verkopen. Want dan komen ze ook weer terug. Ik denk dat dit van belang is voor de continuïteit van het evenement. We hadden zo rond de achttien standhouders. Dit zijn grote jongens die vrachtwagens vol bloemen en planten meenemen. Die kunnen het vol zetten en zo krijg je ook een beetje volume”.

Voor Sander van Soeren Tuinplanten uit Nijkerkerveen is het super gegaan. ,,Beter nog dan voorgaande jaren”, zo liet hij weten. ,,Wij hebben vooral zomerbloeiers. Die kunnen in potten gemakkelijk buiten worden gezet. Ze willen tegenwoordig niet zoveel meer doen. Het moet meteen klaar zijn, want ze hebben geen tijd.”

Nanno en Jennifer Spijker uit Borgercompagnie vallen daar vast niet onder. Zij wilden juist plantjes voor een heel grote tuin. ,,Na een aanbouw was de tuin een beetje op de kop gezet”, vertelt Nanno. Er moeten nieuwe planten in, en daarvoor hadden ze een karretje meegenomen. Hun zoons Ivar (3) en Timon (5) waren ook mee.

Timon heeft ze mogen uitkiezen. Jennifer: ,,We hebben naar de kleuren gekeken, geel, roze en wit. We hebben margrietjes, anjers en kaboutermutsjes. En een nog onbekende soort.”

De horeca had het er ook weer goed mee, want de terrasjes zaten overvol. ,,Dat is ook een van de doelstellingen”, zegt Sievert. ,,We willen zo vaak mogelijk reuring in het centrum hebben. Daar profiteren de winkels ook weer van.”

Door Henk Drenth