Groningstalige pop van Marlene Bakker in BC47

Marlene Bakker is een opvallende verschijning in het Groningstalige circuit. Ze is gezegend met een prachtige stem. Haar eigen werk bezorgt haar een geheel eigen plekje binnen de dialectpop en de Nederlandse muziek scene.

Zaterdagavond speelt ze vanaf acht uur in de cultuurwerkplaats BC 47 in Borgercompagnie.

Marlene zingt in het Gronings dialect en maakt Indiepop. Een combinatie die je niet snel tegenkomt in dialectmuziek. "Het Groninger dialect is erg poëtisch en leent zich erg goed om in te zingen. Met dialect spreek je een heel gevarieerd en breed publiek aan”, alus de zangeres. Regelmatig is ze op de radio te horen met ‘Wondern van mien stee’ en ‘Heufd as Helm’. Onlangs kwam Marlene’s eerste single ‘Waarkhanden’ van haar langverwachte debuutalbum uit. Begin 2018 is het Groningstalig debuutalbum landelijk uitgekomen. Op koningsdag schitterde ze met een special voor het koningsduo. Reserveren sterk aanbevolen: info@metmeercultuur.nl