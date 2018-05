Burgemeester verwelkomt Canadese scholieren

In de meivakantie zijn 25 Canadese uitwisselingsstudenten van de KLO Middelschool uit Kelowna in Veendam gearriveerd. Ze logeren twee weken bij vmbo-, mavo-, havo- en vwo-leerlingen van scholengemeenschap Winkler Prins.

De groep speelde een actieve rol tijdens de Dodenherdenking op 4 mei. Hiermee namen ze het stokje over van de oud-strijders uit WOII, voor wie de reis naar Veendam te zwaar is geworden.

Zustersteden Veendam en Kelowna (Canada) onderhouden sinds WOII warme banden. Elk jaar werden Canadese oud-strijders uitgenodigd om de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag in de Parkstad mee te maken. Vanwege de hoge leeftijd van de oud-strijders werd er enkele jaren geleden een nieuwe invulling gezocht voor de band tussen Veendam en Kewlona. Die werd gevonden in de jeugd van beide plaatsen.

Leerlingen van Winkler Prins ontvingen in 2015 voor het eerst twintig leerlingen van de KLO MIddle School uit Kelowna. Een gezamenlijke bijdrage aan de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag maakten onderdeel uit van het programma, evenals sportieve, educatieve en culturele activiteiten. Het jaar erop bezochten de leerlingen van Winkler Prins ‘hun’ uitwisselingsstudenten in Kelowna.

Beide scholen waren enthousiast over de uitwisseling en zo kwam het dat vorige week een tweede groep Canadezen gastvrij door Winkler Prins én burgemeester Swierstra van Veendam werd verwelkomd. ,,Het is een intensief uitwisselingsprogramma,” vertelt coördinator Henk Wieger Walburg. ,,Om er voor in aanmerking te komen, moeten onze leerlingen een sollicitatiebrief schrijven met een motivatie. ”