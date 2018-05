Bruggen open voor Bart

De totale opbrengst van de varende gasten met 52,50 euro per persoon komt ten goede van het KWF Kankerbestrijding. Bart Kloosterhuis is de initiatiefnemer van dit fantastisch gebaar. In september 2016 verloor zijn dochter Lyandra op 37-jarige leeftijd de strijd tegen kanker. Voor deelname aan het KWF wandelevenement SamenLoop voor Hoop heeft Bart het Team LoveLy gestart met familie en vrienden, met het doel om zoveel mogelijk geld te genereren voor het KWF.

Het team is vernoemd naar Lyandra. In het jaar van haar overlijden had ze met haar man Wouter Broek nog meegelopen. ,,We hebben vorige week onze 111-de betalende teamlid aangemeld gekregen”, vertelt schoonzoon Wouter. ,,Met de kinderen erbij zitten we nu op een kleine 120 leden. Veel vrienden en familie komen uit Veendam, Muntendam en omstreken. Familie van mij komt ver uit het land.”

Zondag 6 mei omstreeks 9.37 luidde aan de Molenstreek de draaiorgelklanken van Zwarte Dorus de varende gasten uit. Even na tienen was de rondvaartboot in de sluis bij Wildervank geschut. Fractievoorzitter Christel Knot en raadslid Job Westerhuis van GemeenteBelangen stonden daar al klaar om aan Wouter Broek een cheque te overhandigen van 350 euro. Het geld was opgehaald met de kerstactie tijdens de kerstmarkt.

Voordag men vertrok werden de varende gasten getrakteerd op lekkere hapjes van de ondernemers in Wildervank. Tijdens de vaartocht hebben twee gidsen over de monumentale panden langs de route verteld en over de geschiedenis van Eexterveenschekanaal en Annerveenschekanaal.

De tocht over het Langeboschmeer naar de Borgerwoldhoeve kon door omstandigheden helaas geen doorgang vinden. In Huize Bareveld werd een lunch genuttigd. Via het Eexterveensche- en het Annerveenschekanaal werd in Kielwindeweer een tussenstop gehouden bij het theehuis van Roamala’s Home. Via het Zuidlaardermeer eindigde de boottocht in Midlaren, waar de bus klaarstond. In de Borgerswoldhoeve wachtte een warm en koud buffet. Alles was tijdens deze tocht gesponsord.

De SamenLoop voor Hoop op 2 en 3 juni wordt rondom de Wilgenborg in de Blauwestad gehouden. ,,Er is nog een mogelijkheid om een paar uurtjes mee te lopen”, verteld Wouter. ,,We willen met elkaar gewoon een grote gezellige team zijn, en dat willen we ook uitstralen. In de Blauwestad lopen vijftig teams mee, met in totaal zo’n 1200 lopers.”