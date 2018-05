Hinder rond stad Groningen

Moet je de komende tijd geregeld naar of langs Groningen? Let dan goed op: De werkzaamheden op de zuidelijke ringweg gaan nu snel beginnen. Hinder voor het verkeer is onvermijdelijk. In 2021 moet alles klaar zijn.

De ombouw van de zuidelijke ringweg is een omvangrijk project. De weg wordt vanaf Hoogkerk tot aan Westerbroek aangepakt. Het verkeer krijgt extra rijstroken en er verandert het een en ander aan de op- en afritten. Het Julianaplein en het Vrijheidsplein worden ongelijkvloers. Tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep gaat de ringweg zelfs onder de grond. Hier bovenop komt een nieuw park: het Zuiderplantsoen. De aanpak moet de bereikbaarheid en de veiligheid verbeteren en de

omgeving leefbaarder maken.

Op verschillende plekken langs de ringweg is aannemer Combinatie Herepoort al begonnen. Zo zijn de bomen op de hellingen van de weg weggehaald en zijn kabels en leidingen verlegd. Kortgeleden is een begin gemaakt met de aanleg van tijdelijke wegen, zodat het verkeer tijdens de werkzaamheden kan doorrijden. Er komt bijvoorbeeld een tijdelijke weg op de noordbaan van de ringweg, tussen het Julianaplein en de Europaweg. In beide richtingen zijn daar dan voor langere tijd twee smallere rijstroken beschikbaar. De zuidbaan wordt afgebroken om daar het verdiepte weggedeelte te bouwen. Vooral in de ochtend- en avondspits kan dit tot vertraging leiden.

Weggebruikers krijgen het advies om voor vertrek op de website www.groningenbereikbaar.nl te kijken voor advies over hun route. Verkeer dat de stad nadert, wordt via informatiepanelen langs de snelweg geïnformeerd over eventuele opstoppingen en omleidingen.