Duits drama op de agenda bij VanBeresteyn

Katja's man Nuri en zoontje Rocco worden gedood bij een bomaanslag. Het duurt niet lang voordat de politie twee verdachten arresteert. Het blijkt een jong stel te zijn met een neo-nazi achtergrond.

Tijdens de rechtszaak wordt Katja bijgestaan door Danilo, advocaat en beste vriend van Nuri. Maar na de onverwachte uitspraak van de rechter neemt Katja het heft in eigen handen. Een verhaal over familie, recht en wraak, geïnspireerd op de rechts-extremistische moorden in Duitsland en de daaropvolgende rechtszaak in 2013.

De film won de Golden Globe voor Beste Buitenlandse Film en stond op de shortlist voor de Oscars. Kruger won voor haar rol de prijs voor Beste Actrice op het Filmfestival van Cannes. De film begint om acht uur ‘s avonds.