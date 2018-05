Veendam herdenkt de oorlog

In Veendam werden vrijdag de doden herdacht tijdens de Nationale Dodenherdenking. Het is dit jaar 73 jaar geleden dat er voor Nederland een einde aan de Tweede Wereldoorlog kwam.

De herdenkingsbijeenkomst vond plaats in de PKN kerk aan de Pinksterstraat Veendam. Na de bijeenkomst was er een stille tocht. Deze begon aan het Julianapark en ging via het Joods Monument aan de Bendiksstraat naar de Engelse graven. Daar werd een krans gelegd. Vervolgens werden ook kransen gelegd bij het monument naast de kerk.

In Zuidbroek, bij het gedenkteken, was raadslid Han van der Vlist aanwezig. Het gezelschap verzamelde zich bij dorpscentrum De Broeckhof voor een stille tocht naar het gedenkteken bij het station. Han van der Vlist hield een herdenkingsrede en legde namens de gemeente Midden-Groningen een krans samen met de kinderen van de basisschool.

In Meeden liep raadslid Martine Feenstra aanwezig mee in de stille tocht. Namens de gemeente Midden-Groningen hield zij een herdenkingsrede en legde zij een krans, samen met de kinderen van de basisschool.

In Muntendam was raadslid Thea van der Veen aanwezig. Het gezelschap verzamelde zich bij de baptistenkerk voor een stille tocht naar de hervormde kerkBij het gedenkteken daar hield Thea van der Veen een herdenkingsrede en legde namens de gemeente Midden-Groningen een krans samen met de leerlingen van de basisscholen.