Jong en oud herdenkt de oorlog

Bij het oorlogsmonument in Wildervank is tijdens de dodenherdenking door jong en oud stil gestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Bij jongeren neemt de belangstelling de laatste jaren steeds meer toe.

Om zes uur werd de vlag gehesen door Eddy Woortman. Bij aanvang van de herdenking om 19.40 uur heette hij de vele aanwezigen welkom. Raadslid Yvette de Raad vertelde in haar toespraak over de verschrikkingen onder de Japanse overheersing die haar overgrootvader en zijn familie troffen. ,,De verhalen over de bezetting blijven ons herinneren aan het leed van onze voorouders. Hoe ze leefden in angst, en hoe ze werden vervolgd. Niet om wat zij deden, maar om hun afkomst”.

Wethouder Henk Jan Schmaal legde een krans namens de gemeente Veendam. Terwijl het muziekkorps Voorwaarts speelde werd de verdere krans- en bloemlegging gedaan door maatschappelijke organisaties en instellingen. Door Monique Smook en Aaltje Steenmeijer namens het Comité 4 & 5 mei. Jan Koning namens de Stichting naamsvermelding slachtoffers WO II. Trijnie de Jonge namens de Raad van Kerken. Henk Molema en Jan Siefkens namens Wildervank Vooruit. Namens de Ondernemersvereniging Wildervank door Grieto Visser. Door Henny Doedens en Meike Kaspers namens Wijk- en buurtbeheer Wildervank. Voor Voetbalvereniging Wildervank legden Gerard de Groot met de jeugdleden Ruben Nijboer, Evin Vervest en Damilo de Groot een krans.

Voor de kranslegging namens de nabestaanden van de joodse families hebben Leo en Betty Vosdingh een krans gelegd. De oud Wildervanker was voor het 41 e jaar vanuit zijn woonplaats Arnhem naar Veendam gekomen om bij de herdenkingen in de gemeente aanwezig te zijn. Bijna de gehele familie van Vosdingh is weggevoerd. Leo zijn ouders hebben het grote geluk gehad terug te kunnen keren. Zijn zus heeft op een onderduikadres kunnen overleven. Vosdingh heeft negentien familieleden verloren. Zijn vrouw Betty uit Arnhem verloor ruim twintig familieleden, met ook de kleinkinderen van haar oma. Van de 215 Joodse medeburgers in Veendam en Wildervank zijn slechts vijf teruggekeerd.

Als laatste legden de schoolkinderen van Wildervank bloemen . Afsluitend droegen Kaylee Spruit (11 jaar) en Bryan Posset (12 jaar), schlieren van OBS De Sleutel elk een gedicht voor.