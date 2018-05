Genieten van Turkse gastvrijheid in Veendam

VEENDAM

De uitnodiging van de dames van de Multiculturele Vrouwengroep Veendam om gezellig aan te schuiven aan het Turks ontbijt heeft veel gehoor gekregen. Zeker 150 personen hebben donderdagmorgen in de MFC de Meridiaan genoten van heerlijke gerechten. De multiculturele vrouwengroep wil graag mensen met elkaar in dialoog brengen, en tijdens samen lekker eten is dat een uitstekende combinatie.