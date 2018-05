Op zondagmiddag 13 mei is de rachtige familiemusical ‘De prinses op de erwt’ in vanBeresteyn te zien.

In navolging op de succesvolle, met 5 sterren gewaardeerde voorstelling ‘De Nieuwe Kleren van de Keizer’ komt Langhout Theaterproducties nu met deze voorstelling.

‘De prinses op de erwt’ is een bewerking van het beroemde sprookje van Hans Christian Andersen. Prins Koen moet trouwen. Maar hij vindt meisjes stom. Tot hij in het bos Annabel tegenkomt. Maar is dat meisje wel geschikt om met hem te trouwen? Dankzij konijnen en natuurlijk de erwt komt gelukkig alles goed.

Met leuke liedjes, mooie kostuums en veel humor wordt op ludieke wijze het sprookje verteld. Een superleuke voorstelling voor jong en oud! De voorstelling duurt 80 minuten (zonder pauze) en is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.

De voorstelling begint om 14:00

Reserveren via www.vanberesteyn.nl of bij de theaterkassa.