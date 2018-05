Indoorcentrum Veendam krijgt modern Sportcafé

,,Na negen succesvolle jaren Sportplein is het moment daar dat we met de tijd mee moeten”, aldus Fred en Rob van Loenen.

Door de jaren heen is het Indoorcentrum sterk gemoderniseerd naar de hedendaagse maatstaven. Nu vindt het duo dat het tijd wordt voor een nieuw jasje van het Sportcafé.

Sportplein Indoorcentrum Veendam ondergaat een metamorfose. Zo krijgt de bar, het plafond, de vloer, alle muren en kozijnen een andere look. ,,Door investering in een nieuwe biertapinstallatie kunnen wij verschillende speciaal bieren van de tap aanbieden. Naast een breder aanbod speciaal bieren van de tap voor onze gasten biedt het ook de mogelijkheid tot het organiseren van bierproeverijen voor besloten groepen, feesten en partijen.”

Sportplein werd afgelopen december door Foxsports uitgeroepen tot Leukste Voetbalkroeg van de provincie Groningen 2017/2018. ,,Binnenkort zijn wij niet alleen de leukste maar ook de mooiste en het gezelligste Sportcafé”, menen Fred en Rob.

Ook op het gebied van live sportuitzendingen worden aanpassingen gedaan waardoor er straks meerdere sporten op verschillende schermen te zien zijn.

Door een toenemende vraag naar besloten feesten en bedrijfsfeesten, besloot het duo te investeren in de toekomst. Vanaf 1 juni is Sportplein gesloten in verband met de verbouwing, halverwege augustus vindt de heropening plaats.