Glitterdisco voor kinderen in Dukdalf

De disco is voor kinderen vanaf 7 jaar in Dukdalf 2.0. De dresscode is Glitter en Glamour. Daarnaast zullen de kinderen als Vips worden ontvangen. De zaal wordt feestelijk aangekleed. De populaire streetdance-groep DivergentDC van Quantum Fit treedt ook op tijdens de Glitter & Glamour party. Zij hebben speciaal voor deze avond iets moois ingestudeerd.

De deuren gaan open om zeven uur en de disco duurt tot half tien. Tijdens de kinderdisco lopen er rond de twintig vrijwilligers rond om alles in goede banen te leiden. ,,Op onze facebookpagina zult u de foto's van de Glitter & Glamour party terug kunnen vinden”, besluit de organisatie.