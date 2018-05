Vervlogen tijden ... | Graanhandel Van Klinken in Ter Apel

Enkele decennia lang was aan de Oosterstraat in Ter Apel het bedrijf van de familie Van Klinken gevestigd: een graanhandel, -drogerij en -opslag met aan de voorzijde het woonhuis.

Johannes van Klinken werd geboren op 22 mei 1870 in Musselkanaal en trouwde op zijn 22ste op kerstavond 24 december 1892 met de toen 18-jarige Anna Maria de Grooth (Bellingwolde, 28 maart 1874). Ze was een dochter van commies Wijnoldus de Grooth en samen kregen ze twaalf kinderen.

Johannes van Klinken was tot zijn 44ste levensjaar kiepkerel (= marskramer) en schuitevaarder van beroep, totdat hij in 1911 een graanhandel opzette aan de Oosterstraat. Hij liet daar in 1914 een winkelpand bouwen en begon een korenmaalderij en een zaak voor pootaardappelen, veevoer en andere landbouwbenodigdheden. Dit – toen – nieuwe winkelpand is op bovenstaande foto te zien, net na de opening.

In 1923 kocht en verbouwde hij de voormalige en toen leegstaande remise van de paarde(n)trammaatschappij tot pakhuis. Daarnaast liet hij een nieuwe woning bouwen. Vanuit de silo kon het graan via een zogenaamde elevatorbuis in het ruim van de wachtende schepen in het kanaal worden geblazen.

Zijn zoon Wijnoldus Johannes van Klinken, geboren op 4 juni 1902 en al lang werkzaam in de zaak, nam het bedrijf definitief van zijn vader over in 1943. Wijnoldus woonde met zijn vrouw Dina Santing (Borger, 28 december 1905) en kinderen sinds hun trouwdag op 22 mei 1932 aan de overkant van het kanaal (Oosterkade).

Bij een brand op 5 oktober 1960 liep de graandrogerij ernstige schade op, maar dat kon weer hersteld worden. Bij een latere brand op donderdag 18 augustus 1966, kort nadat de onderneming was verkocht, ging het volledige gebouw in vlammen op. Dit betekende de genadeslag voor Wijnoldus Johannes 'Wiepse' van Klinken en hij overleed op 14 september 1966 aan de gevolgen van een hartaanval.

Als eerste werd het afgebrande pakhuis afgebroken en verkocht aan B. Sassen, die er een garage bouwde. Het woonhuis werd later afgebroken. Tegenwoordig bevindt zich op de plaats van pakhuis en woning een grasvlakte met bomen en het Joods monument.

