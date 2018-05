Wethouder Johan Hamster opent Week van de techniek in Stadskanaal

De week van de techniek is maandagmorgen geopend door wethouder Johan Hamster van de gemeente Stadskanaal.

Groep 7 van de basisschool gaat naar het Ubbo Emmius aan de Sportparklaan om daar in een techniekcarrousel een werkstuk te maken. Ze komen daar in aanraking met alle werelden van techniek en leren daar met allerlei verschillende materialen om te gaan.

Groep 8 gaat naar technische bedrijven toe. Dit jaar zetten weer 25 bedrijven hun deuren open om de kinderen te laten zien wat techniek allemaal in hun bedrijf te bieden heeft. In de gemeente Stadskanaal zijn veel innovatieve en bruisende bedrijven die om personeel staan te springen. Zij laten zien hoe leuk een baan in de techniek wel niet is.

Klas 1 van het voorgezet onderwijs heeft een programma midden in het centrum. Op het Raadhuisplein staan grote trucks van de OTIB en Rijksuniversiteit waarin leuke technische proefjes en opdrachten gedaan kunnen worden. Daarnaast is er nog een interactief spel in de bibliotheek.