Stukgoederenvervoer bij Museumspoorlijn STAR in Stadskanaal

Het was op Hemelvaartsdag goed toeven op het station in Stadskanaal. Daar werd namelijk door Museumspoorlijn STAR de zogeheten stukgoederendag gehouden. Even terug in de tijd.

Het vervoer van pakketten zag er er heel anders uit. Veel goederen gingen per spoor. In de eerste helft van de twintigste eeuw was het goederenvervoer per trein op z’n hoogtepunt. Op elk station was wel een goederenloods te vinden en vele bedrijven hadden een ‘spooraansluiting’.

Rangeerlocomotieven verzorgden het vervoer van wagens naar bedrijven. En vandaar uit ging het per (vracht)auto naar de klanten. Een heel verschil met de pakketdiensten en het containervervoer van vandaag de dag.