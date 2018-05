Stichting Feestweek Nieuw-Buinen presenteert gevarieerd programma

"We beginnen woensdag 30 mei met een kindermiddag in de feesttent met een optreden van goochelaar Romaïni en een dag later staat een seniorenmiddag gepland met medewerking van het zangkoor Variant en goochelaar Romaïni. Op vrijdag 1 juni vindt een disco avond plaats met diskjockey Tom van der Zwaag en zaterdag 2 juni wordt een zeskamp gehouden en een feestavond met de partyband Grooveline. Het feestprogramma wordt zondag 3 juni afgesloten met een darttoernooi en een race met mini bikes voor kinderen."

U wilt meer informatie? U wilt zich aanmelden voor de zeskamp? Bel Erik Rijkens (06-49689278) of stuur een mail naar erik.rijkens@gmail.com