Pinksterraces | motorsport spektakel in Stadskanaal-Noord

"In de komende dagen worden de laatste puntjes op de i gezet", vertelt Erik Roelfsema. "Het weer lijkt goed, de baan heeft gelukkig weinig te lijden gehad van de hoosbui van zondagavond en we hebben een mooi programma samengesteld met coureurs uit binnen- en buitenland. Kortom: we hebben er veel zin in."

Roelfsema is dit jaar belast met het contracteren van de buitenlandse rijders. "Ik heb een aantal wedstrijden bekeken en veel coureurs gesproken. Ze komen graag naar Stadskanaal. De toeschouwers zijn enthousiast, het prijzenschema is aantrekkelijk en we beschikken over een baan die mede door de zogeheten snelle kom bochten voor veel spektakel zorgt. Zo kan het publiek genieten van coureurs uit Nederland, Engeland, Frankrijk, Denemarken, Finland, Duitsland en Tsjechië. Het niveau is ongekend hoog. We hopen dan ook op zo'n 2500 toeschouwers."

Het affiche vermeldt de categorieën International Special, de Zijspanklasse, de Jeugd Special klasse 125c en de Regioklasse. "In totaal vinden 32 starts plaats", weet Erik. "Bijzonder is dat we steeds zeven rijders tegelijkertijd aan de start hebben. Dat is mogelijk, omdat we in Stadskanaal de beschikking hebben over een brede baan. In de zijspanklasse is telkens plek voor zes deelnemers. Al met al extra vermaak voor het publiek dat de wedstrijd prima kan volgen vanaf de verhoogde taluds."

In de komende dagen moet nog veel gebeuren, benadrukt Erik die de loftrompet steekt over de vele vrijwilligers die in touw zijn om het sportevenement in goede banen te leiden. "Dat varieert van het opruimen van het terrein tot het plaatsen van afvalbakken en dranghekken en ook maandag 21 mei - Tweede Pinksterdag - moeten de handen flink uit de mouwen worden gestoken door de verkeersregelaars, de begeleiders van de coureurs, de kantinemedewerkers, de beveiligers, de baan medewerkers en ga zo nog maar even door. Het is jammer dat we een andere plek hebben moeten zoeken voor het rennerskwartier, maar ook daar is inmiddels een oplossing voor gevonden."

De Pinksterraces beginnen 's morgens om acht uur met het keuren van de motoren. Om tien uur vindt de eerste training plaats. 's Middags om één uur staat de eerste manche op het programma.

Kijk voor meer informatie op de website www.macstadskanaal.nl