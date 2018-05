Oplevering van Mozaïek Mercurius in Stadskanaal

Op donderdag 17 mei wordt het gerestaureerde trappenhuis met het Mozaïek Mercurius van Johan Dijkstra op het voormalig Philipsterrein in Stadskanaal opgeleverd. Deze oplevering is voor genodigden.

"Dit mozaïek is ontworpen in 1960 door Johan Dijkstra, medeoprichter van de Groninger Kunstkring De Ploeg", vertelt oud-medewerker Ed Donga die ook nauw betrokken is bij het museum Philips Stadskanaal.

"De Ploeg viert dit jaar haar 100-jarig bestaan met vele activiteiten", vervolgt Donga. "Het mozaïek is gemaakt van geglazuurde gekleurde baksteen en gemetseld aan een trappenhuis van de beeldbuizenfabriek van Philips Stadskanaal. De beeldbuizenfabriek is gesloopt en ook het trappenhuis zou onder de slopershamer vallen. Maar het zou eeuwig zonde zijn om zo'n bijzonder en mooi kunstwerk te vernietigen. Een werkgroep heeft ervoor gezorgd dat het trappenhuis gebleven is en volledig gerestaureerd."

Het trappenhuis wordt een toeristisch informatiepunt met tekst en uitleg over Johan Dijkstra, De Ploeg, Philips Stadskanaal, alle musea in de omgeving en ook over het huidige Business Park Mercurius en het nog in aanbouw zijnde zonnepark. Met een prachtig uitzicht op de omgeving. Het mozaïek wordt door LED verlichting uitgelicht en ook in het trappenhuis zorgt een veelkleurige LED verlichting die voor mooie effecten.

In 2019 wordt het trappenhuis opengesteld voor het publiek. Dit jaar wordt nog gewerkt op het terrein en ook de energievoorziening is nog niet aangelegd. De verlichting is daarom pas in 2019 operationeel.

"Vanwege de werkzaamheden is het terrein in verband met veiligheid niet toegankelijk", benadrukt Donga. "Echter: op enkele zaterdagmiddagen kan een beperkt aantal mensen onder begeleiding het trappenhuis bezoeken. Dit wordt bekend gemaakt op de website http://www.museumphilipsstadskanaal.nlen daar is ook te lezen op welke manier belangstellenden zich kunnen aanmelden."