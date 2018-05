Nationale toppers schieten met scherp in De Veenhorst in Musselkanaal

In sporthal De Veenhorst in Musselkanaal zijn vorige week de Landelijke Klasse Kampioenschappen en Nederlandse Kampioenschappen teams luchtwapens gehouden.

Het evenement is toegewezen aan Musselkanaal, omdat de schuttersvereniging De Klapster Schutters vijftig jaar geleden is opgericht. Drie jaar geleden is de aanvraag al ingediend om het kampioenschap naar Musselkanaal te halen. Elk jaar zijn veel kapers op de kust, vooral verenigingen in het zuiden van het land. Dat het evenement in het noorden wordt georganiseerd is best bijzonder.

De schuttersvereniging is opgericht in 1968 tijden de winkelweek in Musselkanaal met het thema 'Duitsland'. De vereniging bestaat op dit moment uit 30 leden. Er wordt geschoten op dinsdagavond in De Parcival in Musselkanaal.

"We beschikken zelf over vijf banen en dat is natuurlijk niet voldoende om de titelstrijd te kunnen organiseren", vertelt voorzitter Peter van der Linden.

"Daarom zijn in de plaatselijke sporthal 38 elektronische banen opgebouwd die aan de internationale standaarden voldoen. Zo'n 325 schutters uit heel Nederland in de leeftijd van twaalf tot 75 jaar hebben meegedaan, waaronder de nationale topschutters en de Nederlandse kampioenen. Door de medewerking van tientallen vrijwilligers van de eigen vereniging, omliggende verenigingen en de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie zijn de wedstrijden een groot succes geworden."

"We hopen dat deze wedstrijden bij gaan dragen tot meer bekendheid van onze mooie sport in het 'noorden van Nederland' en natuurlijk ver daar buiten", vervolgt Van der Linden. "Een betere promotie van de schietsport door middel van deze wedstrijden kunnen we ons niet wensen."

