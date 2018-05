De 27ste editie van de Snikkeweek in Musselkanaal is achter de rug.

Eén van de krenten in de pap van het programma is de braderie. Ook deze keer hebben weer veel inwoners uit de wijde regio - mede door het mooie weer - een bezoek gebracht aan de braderie. Op sommige momenten was het zo druk, dat je 'over de hoofden kon lopen'.