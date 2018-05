Kanaalstreek is museum attractie rijker

Op zaterdagmiddag 12 mei vierde het Keramisch Museum Goedewaagen in Nieuw-Buinen een uitbreiding met twee nieuwe zalen.

Een nieuwbouw die het ongesubsidieerde museum uit eigen middelen betaalde en die zeer vakkundig uitgevoerd werd door medewerkers van het museum.

Het museum toont zich erg gelukkig met de realisatie van het Huizinga Kabinet, een sfeervolle stijlkamer met kunstnijverheid, maar vooral ook meubels van de stad-Groninger fabriek 'Nederland' van J. A. Huizinga. De meubels zijn ingebracht door de Huizinga stichting uit het Drentse Nieuwediep. Ambachtelijk vakwerk uit de tijd van 1889 tot 1930, de periode van het Historisme, de Jugendstil, Art Déco en Nieuwe Zakelijkheid. Dat met name de elders in het museum getoonde keramiek uit diezelfde tijd nu te zien in de daadwerkelijke gebruiksfunctie van toen, werd meteen al door de aanwezigen ervaren als een ware attractie.

Dr. Egge Knol, conservator van het Groninger Museum, belichtte in zijn openingsrede het belang van de meubelfabriek van J. A. Huizinga die met zijn ontwerpers en uitvoerende vakmensen ook landelijk grote opdrachten binnenhaalde. Als dank voor zijn rede kreeg Egge Knol een door Sander Alblas ontworpen Groningen-vaas van de aardewerkfabriek Goedewaagen. Een cadeau dat hem de vraag ontlokte of Goedewaagen niet ook een wel zo toepasselijke, gecraqueleerde versie van de Groningen vaas kon gaan maken. Het Keramisch Museum Goedewaagen verwelkomde verder de nieuwbouw van een speciale zaal voor het kunsthistorisch bezien toonaangevende Kunstatelier Goedewaagen-Distel uit de periode 1923-1961.