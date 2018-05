De Boer mede eigenaar Tieks Tweewielers in Nieuw-Weerdinge

Zondag 1 juli wordt een bijzondere dag voor Josco en Mirian de Boer. Zij worden dan mede eigenaar van Tieks Tweewielers in Nieuw-Weerdinge.

Chris en Anna Tieks blijven de komende jaren gewoon meewerken in de zaak, maar doen een kleine stap terug, zodat ze wat meer vrije tijd krijgen.

Josco de Boer werkt al veertien jaar bij Tieks Tweewielers en zijn vrouw Mirian is in 2014 in dienst gekomen. Ze kennen de speciaalzaak dus van binnen en van buiten.

In de komende jaren gaan de familie Tieks en de familie de Boer samen verder onder de vertrouwde naam Tieks Tweewielers. "Op deze manier is het voortbestaan van de winkel en uiteraard de uitstekende service naar onze klanten toe gewaarborgd. Samen met de rest van het team en onze klanten gaan wij vol vertrouwen de toekomst tegemoet."