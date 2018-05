Automobielbedrijf Veldman in Stadskanaal wordt Autobedrijf H. de Wit

Automobielbedrijf Veldman in Stadskanaal heeft een nieuwe eigenaar. De zaak van Lukas en Anny Veldman is met ingang van 1 mei overgenomen door Hendrik de Wit.

Voor de vele klanten uit de wijde regio een bekend gezicht, want de inwoner van Jipsingboertange werkt sinds 1990 in het bedrijf aan de Tinnegieter 3. Hij verricht uiteenlopende werkzaamheden als allround automonteur, als magazijnbeheerder en als verkoper van nieuwe auto's en occasions. En nog veel meer.

De Wit heeft gewerkt bij een Volkswagen garage in Vlagtwedde en bij een Fiat en Seat garage in Hoogezand. In 1990 maakte hij vervolgens de overstap naar het splinternieuwe garagebedrijf van het echtpaar Veldman. "Na 28 jaar heb ik de kans gekregen om het bedrijf over te nemen", vertelt Hendrik die Mazda en Hyundai specialist is. "Het echtpaar Veldman gaat van een welverdiend pensioen genieten. Ik ben blij met de mogelijkheid om de nieuwe eigenaar te worden. Ik heb veel vertrouwen in de toekomst."

tot 2012 Mazda dealer - gaat verder onder de naam Autobedrijf H. de Wit. "In de komende tijd wordt de huisstijl aangepast door Bert Smit Reklame en verder ga ik met veel plezier op de vertrouwde voet verder. Met werkzaamheden als onder meer de verkoop van nieuwe auto's en occasions van alle Europese en Aziatische merken, reparaties en onderhoud van (bedrijfs)auto's, APK, verkoop van allerhande accessoires als uitlaten, banden en cruise controls en het onderhoud en repareren van airco's. Verder is het mogelijk om voor een bedrag van 49,95 euro pechhulp af te sluiten die geldig is in de eigen woonplaats, maar ook in heel Europa."

Lukas en Anny Veldman vertrekken niet met stille trom. In de komende dagen is gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie de hand te schudden en om samen oude herinneringen op te halen. "Wij bedanken de vele klanten voor het vertrouwen in Automobielbedrijf Veldman in de afgelopen jaren en we zijn heel erg blij dat het bedrijf is overgenomen door Hendrik de Wit. Een vakman neemt het stokje over en dat geeft een goed gevoel. De kwaliteit en de service blijven gewaarborgd voor de (nieuwe) klanten."