Afleveren hulpgoederen geeft broers Strockmeijer bijzonder goed gevoel

De twee mannen hebben hulpgoederen van Stichting Hoop voor Albanië afgegeven. In de vrachtwagen werden ook hulpgoederen van Stichting Albanië vervoerd. "Prima dat twee organisaties samenwerken", vertelt Hilco. "Zo kun je besparen op de reiskosten."

"De reis van Nieuwkoop naar Tirana en Albasan via de Italiaanse havenstad Bari en de Albanese havenstad Durres is zonder problemen verlopen. We hebben met eigen ogen kunnen zien dat de hulpgoederen op de juiste plaats van bestemming zijn afgegeven en dat geeft een bijzonder goed gevoel. Het is misschien een druppel op een gloeiende plaat, maar elke druppel is er weer één."

Om de kosten van de reis te betalen hebben de twee broers op weg naar huis op vijf verschillende locaties goederen ingeladen met bestemming Drachten. Vervolgens werd de vrachtwagen leeg teruggebracht naar Nieuwkoop.

"Als ze me over enkele maanden vragen om weer naar Albanië te rijden, dan zeg ik volmondig ja."