Kinderfeest op Tweede Pinksterdag | de Teddyberenexpress rijdt weer

Er lopen twee levensgrote Teddyberen rond. Deze beren gaan ook met de trein mee. Met alle kleine teddyberen van de kinderen is het uiteraard in de trein ook erg gezellig.

Is je Teddybeer ziek? Geen probleem. De Teddyberendokter kijkt naar je beer en maakt ‘m weer beter. En in de rijtuigenloods bij station Stadskanaal is een speelparadijs ingericht. Zo is onder andere een springkussen geplaatst en een knutseltafel.

De Teddyberenexpress rijdt op deze dag tussen Stadskanaal en Veendam. Om 10.45, 13.30 en 16.00 uur vertrekt de trein uit Stadskanaal naar Veendam. Vanaf Veendam is een retourtje mogelijk om 12.00 en 14.45 uur.

Kinderen tot en met 11 jaar reizen gratis als ze een teddybeer bij zich hebben. Maximaal drie kinderen per begeleidende volwassene. Een retourkaartje voor 12 jaar en ouder is elf euro.