Het is weer Summertime in Mussel

Café Summertime in Mussel is na jaren weer prominent aanwezig in Mussel. Vrijdag werd het onderkomen officieel heropend.

Niet dat in de tussentijd de horecagelegenheid op de hoek Musselweg-Zandtangerweg gesloten was, maar wel stonden er andere namen op de gevel. De nieuwe uitbater Arjan Strockmeijer heeft bewust voor de naam Summertime gekozen.

"Summertime is niet de eerste naam die gebruikt werd voor het pand, maar het is wel de meest bekende. In de wijde omgeving spreekt men nog vaak over 'Summertime', voor mij was het dan ook de enige logische naam die ik kon verzinnen."

Strockmeijer heeft al jaren ervaring in de horeca. Hij wil deze ervaring meenemen, hoewel het nu wel voor de eerste keer op eigen benen zal zijn. "Het is zeker wel spannend, een sprong in het diepe, als het ware. Ik ken veel mensen uit Mussel en omgeving en heb veel positieve reacties mogen ontvangen over deze stap. Wat dat betreft heb ik er dan ook vertrouwen in dat men Summertime zal vinden. Wij zullen er in elk geval alles aan doen om een positieve bijdrage te leveren aan Mussel en de verre omstreken."

Ook passerende fietsers, die tijdens hun rit door het mooie Groningse land even op adem willen komen, hebben niets te klagen. De koffie is altijd vers, het gebak ook.

Behalve de snackbar, met uitgebreide kaart, gaat 'Summertime' ook inzetten op een 'normaal bord eten'.

"Ik vind het belangrijk dat men bij ons even kan onthaasten. Daar hoort een goed bord eten ook bij. Geen opsmuk. Ingewikkelde gerechten, hoe lekker misschien ook, zal je bij ons niet aantreffen. Heerlijke schnitzels, kipfilet of een gehaktbal, plates geserveerd met gebakken aardappelen, daar doen we zeker ons best voor."

Naast de gelegenheid om te eten heeft 'Summertime' ook een ruime zaal inpandig. Ideaal voor (familie)feesten en partijen. Bovendien is het sfeervolle café de ideale plek om 's avonds nog even een drankje te nuttigen.

"We willen voor iedereen een ontmoetingsplek zijn. Een plek waar je bekenden tegenkomt en ongedwongen een praatje kunt maken. Of een lekker feestje bouwen, als je er zin in hebt. In dorpen als Mussel heb je simpelweg niet alles voorhanden. Het zou zonde zijn als er iets ontbrak als een dorpskroeg."