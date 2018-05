Europese titel voor Jayden Schreve uit Ter Apel

Gefeliciteerd! Jayden Schreve heeft in enkele weken tijd twee belangrijke titels in de wacht gesleept. De tienjarige leerling van groep zeven van de Gerardusschool in Ter Apel is Europees kampioen en Nederlands kampioen geworden.

door Paul Abrahams

In sporthal Stedenwijk in Almere legde Jayden op 7 april beslag op de Europese titel K1 in de categorie 10 en 11 jaar onder de 32 kilogram. De talentvolle kickbokser won de eerste drie wedstrijden met een technische knock-out en dat is heel bijzonder. In de finale moest hij wel drie keer een minuut in de ring staan. Uiteindelijk kreeg hij de meeste punten van de juryleden.

Vorige week werd hij wederom op het hoogste platform gehuldigd. Nu tijdens het Nederlands kampioenschap Muay Thai in Venray in de categorie 10 en 11 jaar onder de 35 kilogram. Ook deze keer werden - ondanks een hardnekkige buikgriep - vier partijen gewonnen.

In oktober vorig jaar is Jayden in Italië wereldkampioen Muay Thai en K1 in zijn leeftijdscategorie geworden. Over enkele maanden wordt het WK waarschijnlijk in Spanje gehouden. Vanzelfsprekend is hij dan van de partij om zijn titel te verdedigen. Jayden traint gemiddeld zo'n vijf uur per week. Bij Team Solo in Rotterdam en bij sportschool Flex in Emmen.