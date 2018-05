Lezing Jur Mellema over 'Cirkels rond de waterpomp'

'Cirkels rond de waterpomp'. Zo heet het boek van Jur Mellema dat te koop is via de print-on-demand uitgeverij Heijink in Hardenberg.

'Cirkels rond de waterpomp' is geen roman of een thriller, maar een beschrijving van vele tientallen waterpompen in Nederland, Duitsland en België die de 69-jarige emeritus predikant, theoloog en zielzorger uit Buinen samen met zijn vrouw Ida heeft bezocht.

De achterliggende gedachte van de bijzondere speurtocht nostalgie, een plaats van ontmoeting, monumentaal geschenk, cultureel erfgoed, een bron voor bluswater en volksgezondheid - is aandacht vragen voor het zogeheten wereld-wijd-water-bewustzijn dat zich volgens Jur Mellema veel te traag ontwikkelt. "Schoon drinkwater is een eerste levensbehoefte, maar is nog steeds niet voor iedereen beschikbaar", benadrukt Mellema.

Het boek 'Cirkels rond de waterpomp' met meer dan tachtig kleurenfoto's kost 15,95 euro en is verkrijgbaar via www.uitgeverijheijink.nl

Lezing op 24 mei

Om zijn universele en alarmerende conclusie over essentie van waterpompen en het wereld-wijd-water-bewustzijn toe te lichten, houdt Mellema donderdag 24 mei een lezing in de protestantse kerk in het dorp Gieterveen. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en de toegang is gratis.

U wilt meer informatie over de lezing van Jur Mellema en over zijn boek 'Cirkels rond de waterpomp'? Stuur dan even een mail naar waterpompen@kpnmail.nl