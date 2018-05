Koninklijk bezoek op het station van de STAR in Stadskanaal

De vrouwen uit Groningen kwamen in vol ornaat met rode hoed en paarse kleding met de stoomtrein aan op het station in Stadskanaal en maakten daarna een rondrit door de omgeving.

In het restaurant van hotel het Boschhuis in Ter Apel genoten ze van een lunch met daarna een rondleiding door het klooster.

Wanneer Queen Anita, Queen Margot en hun gevolg verschijnen draaien de hoofden van de toeristen op het terrasje zich om.

"Stadskanaal is inmiddels gewend aan de aanblik van dames met de rode hoedjes en paarse outfits", vertelt Queen Reine Anita des Ville Canal desgevraagd.

"Red Hat Society Chapter 'Fire Ladies' in Stadskanaal bestaat sinds oktober 2016. De aanmeldingen stroomden al snel binnen en er melden zich nog steeds dames."

"De Red Hat Society is een wereldwijd netwerk van vrouwen vanaf 50 jaar die gezellige activiteiten met elkaar ondernemen, in paarse kleding en met een rode hoed op", vervolgt Queen Reine Anita des Ville Canal. "De organisatie startte in 1998 in Amerika en heeft in Nederland 124 afdelingen, 'chapters' genaamd. Bij de Red Hat Society kom je in contact met vrouwen in dezelfde levensfase. Er wordt geen onderscheid gemaakt op basis van godsdienst, politieke voorkeur, maatschappelijke positie of wat dan ook. Iedereen is welkom.

De vrouwen vormen een positief ingestelde groep die plezier heeft. Red Hatters steunen elkaar wanneer nodig en delen in elkaars vreugde. Wanneer wij ons vertonen krijgen we veel aandacht en commentaar. Carnaval, een zangkoor, vrijgezellenparty... Ze denken misschien wel: 'die zijn niet in orde'. Maar dat maakt ons echt niet uit. Wij zijn een desorganisatie met één regel: niet zeuren! Elk lid heeft een Koninklijke titel, adellijke of andere frivole naam die je zélf mag verzinnen. Vrijheid blijheid, als men maar niet zeurt, want dat is beslist uit den boze."

In augustus is een Europese Hoot (conventie) in Dublin, waar veel Red Hatters uit allerlei Europese landen aan deelnemen. Zij bezoeken samen de Temple Bar, Guinness bierbouwerij, Jameson Whisky Distilleerderij en Trinity College. Vier leden van de Chapter 'Fire Ladies' uit Stadskanaal zijn dan ook van de partij.

Wachtlijst

Op dit moment zijn vijftig 'Fire Ladies' actief en is helaas een ledenstop ingevoerd. Belangstellenden kunnen zich wel op de wachtlijst laten plaatsen via reineanitadesvillecanal@gmail.com