Wie worden de beste regionale toernooispelers?

Welke vrouw en welke man worden de beste toernooispelers van de regio?

"Zeven tennistoernooien in de regio Zuidoost-Groningen hebben in samenwerking met BreakPointTennis de handen ineengeslagen om diezelfde toernooien een extra dimensie te geven", vertelt Erik van der Laan. "Zeven tennistoernooien met allemaal hun eigen identiteit, hun eigen opzet en eigen uitstraling en dat gaat ook zo blijven. Naast de prijzen en ratingpunten zijn nu ook punten te winnen voor de HEAD BreakPointTennis Cup. De ranglijst wordt binnen enkele dagen op de website van BreakPointTennis gepubliceerd.

Deelname aan één van deze toernooien levert punten op en het beste resultaat van de meerdere categorieën die je speelt telt mee voor het klassement.

Het spits van de serie tennistoernooien is afgebeten in maart in Nieuw-Buinen. Het tweede toernooi is het Flynth Open dat van 14 tot en met 20 mei in Musselkanaal wordt gehouden.

De vijf andere toernooien zijn Klaverblad LTC Oude-Pekela in Oude Pekela, Cloud24 Open in Musselkanaal, Rabobank Tennis Toernooi in Stadskanaal, Monnikentoernooi in Ter Apel en KIA Van Staalduinen Open in Onstwedde.

Kijk voor meer informatie op www.breakpointtennis.nl