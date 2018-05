Knuffels van Wendy voor de snelste kabouters

Het spits van het programma wordt afgebeten om 14.30 uur met de eerste jeugdlopen. De leerlingen van de groepen 1 en 2 leggen 500 meter af, de leerlingen van de groepen 3 en 4 lopen de afstand van 1000 meter en voor leerlingen van de groepen 5 en 6 is een route uitgezet met een lengte van 1600 meter.

Het jeugdprogramma wordt afgesloten om 16.00 uur met een wedstrijd voor leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisscholen. Zij krijgen 2400 meter voor de kiezen.

In Gieten wordt eveneens gestreden om het scholenkampioenschap van de gemeente Aa en Hunze en verder zijn kostbare punten te vergaren voor de Kids Run, dat is het individueel kampioenschap hardlopen voor leerlingen die in de gemeente Aa en Hunze wonen.

Om half vijf precies wordt het programma voortgezet met de halve marathon.

Vijf minuten later klinkt dan het startschot voor de atleten die zich hebben ingeschreven voor de wedstrijd over zes kilometer. De hardlopers met een verstandelijke beperking worden om 17.20 uur in het startvak verwacht.

De twaalfde editie van de Run van Gieten wordt om 18.00 uur afgesloten met de wedstrijd over 10 kilometer.

De routes van de zes en tien kilometer en van de halve marathon zijn vernieuwd.

Kijk voor meer informatie over het programma op de site www.runvangieten.nl