Gouden speld voor scheidsrechter Rob van der Hoop uit Drouwen

De 75-jarige inwoner van Drouwen is al vele decennia actief in de voetbalsport. Onder (veel) meer als voetballer en jeugdleider, maar de laatste tientallen jaren als scheidsrechter. Van der Hoop heeft eveneens met veel plezier wedstrijden van voetballers met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking gefloten, de zogeheten G-voetballers. Zo was hij ook van de partij tijdens het internationale G-voetbaltoernooi van SJS in Stadskanaal. Vanwege fysieke problemen moet hij helaas noodgedwongen stoppen met zijn hobby.

Na afloop van de wedstrijd tussen de tweede G-teams van Asser Boys en Drenthina op zaterdag 24 februari zou Van der Hoop gehuldigd worden door Deuring. Koning Winter strooide destijds roet in het eten. De Hoop heeft sinds die tijd niet meer in het scheidsrechterstenue op het veld gestaan. "Mijn laatste wedstrijd was op 25 november vorig jaar. Toen speelde het eerste G-team van Bargeres uit Emmen tegen het tweede G-team van ONR uit Roden."