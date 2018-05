Concert Elrieke van Gelderen in De Verrekieker in Drouwenermond

Elrieke van Gelderen is een veelzijdig artiest met haar Amerikaanse sound en een Engelse Bite, want ook de blues schuwt zij niet.

Elrieke van Gelderen is in de afgelopen jaren ook met open armen ontvangen in Engeland. Zo was ze onder meer uitgenodigd voor The Great Britain R&B Festival en The Buxton Fringe.

Tevens werkte zij samen met muzikanten als Linda Simpson van Magna Carta en Paul Burgess van 10CC.

Het concert begint zaterdag om 20.30 uur. Een toegangskaartje kost 7,50 euro.

U wilt vast een entreebiljet reserveren? Bel 0599-611036.