Benefietconcert voor Stichting Leergeld en Kledingbank Maxima

Het Politie Orkest Noord-Nederland - het muzikale visitekaartje van de politie in de noordelijke provincies - geeft op vrijdag 11 en zaterdag 12 mei onder leiding van dirigent Frank Samsom een benefietconcert in theater VanBeresteyn in Veendam.

Het orkest bestaat negentig jaar en telt bijna vijftig muzikanten. Medewerking aan het concert wordt verleend door de bekende en populaire Groningstalige zanger Erwin de Vries.

"Het concert op zaterdag 12 mei is uitsluitend voor genodigden", vertelt Hans Klopstra van Klopstra c.s. Advocaten & Mediators met vestingen in Stadskanaal en Hoogezand-Sappemeer. Hij is niet alleen hoofdsponsor van het concert, hij is bovendien bestuurslid van Rotary Pekela. Rotary District 1590 en de afdelingen Stadskanaal, Veendam en Pekela van de Rotary ondersteunen het benefietconcert in theater VanBeresteyn in Veendam.

"Een toegangskaartje voor het concert op vrijdag 11 mei kost 19,50 euro, dat is inclusief garderobe en een consumptie in de pauze", vervolgt Klopstra. "De volledige opbrengst van het concert wordt geschonken aan Stichting Leergeld en aan Kledingbank Maxima die allebei actief zijn in deze regio. Het Rotary district staat borg voor de zaalhuur en draagt 10 euro per Rotary lid van de deelnemende clubs bij, waardoor ook nog eens een fors extra bedrag bovenop de kaartopbrengst wordt verwacht."

Toegangskaarten voor het concert op vrijdag 11 mei zijn te bestellen via de website van theater VanBeresteyn in Veendam.