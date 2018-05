Jef Poelman en Hinke Schokker winnen de Hunebedloop in Borger

Jef Poelman heeft de derde editie van de Hunebedloop in Borger gewonnen.

De inwoner van Hoogeveen raffelde het zware parcours langs enkele hunebedden met een lengte van tien kilometer af in een tijd van 34 minuten en acht seconden. Poelman was ook vorig jaar de snelste atleet. Jan Stuursma uit Sappemeer (35.18 minuten) legde beslag op de tweede plaats en Martien Wubs uit Stadskanaal (37.03 minuten) ging met de derde prijs naar huis.

De vrouwenwedstrijd over tien kilometer werd gewonnen door Hinke Schokker. De atlete uit Eastermar liep na 41 minuten en achttien tellen over de finishmat. Carin Heutinck uit Stadskanaal (43.04 minuten) sleepte de tweede plaats in de wacht en Marieke Lokhorst uit Annen (43.29 minuten) werd als derde gehuldigd.

Stefan van Luik uit Assen was de snelste atleet op de vijf kilometer (18.20 minuten). Markus Vording uit Veendam (18.40 minuten) en Patrick de Boer uit Veendam (19.56 minuten) werden tweede en derde.

Lydia Doornbos uit Appingedam (21.42 minuten) won de vrouwenwedstrijd over vijf kilometer. Christien Koning uit Groningen (21.58 minuten) en Ellen Hadderingh uit Gasselte (22.21 minuten) kwamen als tweede en en derde over de eindstreep.

In totaal werden 300 deelnemers ingeschreven, waaronder 76 kinderen in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar. Een nieuw record voor het comité van de Hunebedloop. Veel jongens en meisjes werden op het laatste moment aangemeld, waardoor de start van de jeugdlopen een kwartier moest worden uitgesteld.