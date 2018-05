Symposium Gezond Brein in het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal

Jaarlijks sterven er ongeveer 10.000 mensen als gevolg van een beroerte (CVA). Aandacht voor preventie, zoals beweging en stoppen met roken, kan het aantal ernstige en fatale gevolgen enorm terugdringen.

Bezoekers kunnen rekenen op een gevarieerd programma. Verpleegkundig specialist Ellen Blaauw vertelt over hoe we ons brein gezond houden met voeding, slaap, beweging en training. Fysiotherapeut Judith Struick geeft uitleg over het belang van bewegen na herstelletsel. Diëtist Miranda Bouwmeester en diëtist in opleiding Linda de Vries vertellen over voeding bij neurologische aandoeningen.

Ook is er de mogelijkheid om bloeddruk en bloedsuiker te laten meten. Medewerkers van de CVA-nazorggroep zijn aanwezig om eventuele vragen over beroertes te beantwoorden. Ook zijn er informatiestands van patiëntenvereniging Hersenletsel.nl, Stichting Welstad/Tinten, steunpunt mantelzorg, maatschappelijk werk en de hersenstichting.

Aanmelden is niet nodig. De bijeenkomst en de informatiemarkt zijn in de Zwartsenbergzaal van ziekenhuislocatie Refaja van 13.00 tot 16.00 uur.