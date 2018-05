Kunstenschool ZG houdt De Proeverij

Een breed publiek kan op deze manier kennismaken met het uitgebreide aanbod muziek, dans en theater.

Tijdens deze twee weken zijn de kinderen en volwassenen welkom om lessen uit te proberen. Jonge kinderen kunnen vrij binnenlopen bij de groepslessen muziek (muziek voor kleuters 4+, ontdek muziek 6+, kinderkoor 6+) en dans (kinderdans 3+, ballet 4+, streetdance 6+). Ze mogen uiteraard ook direct meedoen aan de lessen. Zo kunnen ze echt ervaren of het iets voor hen is.

Wil je een les jeugdtheater (7+) volgen, neem dan even van tevoren even contact op met Kunstenschool ZG: info@kunstenschoolzg.nl of 0599-631700.

Jongeren en volwassenen die zangles willen nemen of een instrument willen leren bespelen, of de draad weer willen oppakken kunnen zich aanmelden voor een vrijblijvende proefles.